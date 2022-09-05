21 aracı soyan çete üyeleri AVM’de yakalandı

İstanbul'da üç kişilik bir hırsızlık çetesi üyeleri Esenyurt İlçesi'nde gece 04.00 ile 07.00 saatleri arasında 21 aracı soydu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızların olayın ardından kullandıkları araçla Avcılar İlçesi'ne bağlı Yeşilkent Mahallesi'ne geldiklerini tespit etti. Plakasız araç bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında bulundu. H.K. isimli kişi elinde kontak anahtarıyla aracın yanına geldiğinde gözaltına alındı. H.K.'nın hırsızlık olaylarını birlikte gerçekleştirdiği R.D. ve K.G. de yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda; yan keski, levye, demir kesme aleti, kerpeten, 50 adet kutu jilet, dört çalıntı hoparlör, bir çalıntı araç müzik sistemi, bir çalıntı monitör ve bir kimlik kartı ele geçirildi. "Otodan Hırsızlık ve İş Yerinden Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.