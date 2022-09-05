Haberler Yaşam Haberleri 21 aracı soyan çete üyeleri AVM’de yakalandı
Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:03

21 aracı soyan çete üyeleri AVM’de yakalandı

İstanbul’da 21 aracı soyan üç kişilik bir çete Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi. Çete üyeleri AVM’de yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
21 aracı soyan çete üyeleri AVM’de yakalandı

İstanbul'da üç kişilik bir hırsızlık çetesi üyeleri Esenyurt İlçesi'nde gece 04.00 ile 07.00 saatleri arasında 21 aracı soydu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızların olayın ardından kullandıkları araçla Avcılar İlçesi'ne bağlı Yeşilkent Mahallesi'ne geldiklerini tespit etti. Plakasız araç bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında bulundu. H.K. isimli kişi elinde kontak anahtarıyla aracın yanına geldiğinde gözaltına alındı. H.K.'nın hırsızlık olaylarını birlikte gerçekleştirdiği R.D. ve K.G. de yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda; yan keski, levye, demir kesme aleti, kerpeten, 50 adet kutu jilet, dört çalıntı hoparlör, bir çalıntı araç müzik sistemi, bir çalıntı monitör ve bir kimlik kartı ele geçirildi. "Otodan Hırsızlık ve İş Yerinden Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 4 Eylül 2022 dün akşam Masterchef'e hangi yarışmacı veda etti? Kritik eleme!
Aile Destek programı ödemesi yattı mı, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Eylül ödemeleri ne zaman yatacak?
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi! İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?
Ekranda yalan sahada şantaj! İBB yatırımın üzerine çöküp yalıları da satacak
Kabinede son dakika | 2 bin TL'lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek! Gözler Başkan Erdoğan'da
Emekli promosyon ödemeleri 10 Bin TL sınırında! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek rakamlar
YKS EK TERCİH tarihleri belli oldu! ÖSYM boş kontenjan 2022 listesi ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman başlıyor?
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
KYK yurt sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2022 GSB son dakika duyuruları ile e devlet KYK yurt sonucu sorgulama
YKS ek tercih ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM boş kontenjanlar 2022 sorgulama
ARKADAŞINA GÖNDER
21 aracı soyan çete üyeleri AVM’de yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA