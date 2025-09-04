21 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli yakalandı

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 21 ilde son 10 günde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Terör örgütünün "bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak" suçlarından aranan 41 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.