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Giriş Tarihi: 14.4.2022 14:08

21 yaşındaki genç silahlı kavgada hayatını kaybetti

DHA
21 yaşındaki genç silahlı kavgada hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Badem (21), 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, çelik yelek giydirilip adliyeye sevk edildi.

Eyyübiye Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Binici ve Badem ailelerinin fertleri sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada tabancayla açılan ateş sonucu Mehmet Badem ile Ramazan Badem yaralandı, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Başından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Badem, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kavgada ağır yaralanan Ramazan Badem'in tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Şüpheliler ise polis ekiplerinin çalışmasıyla belirlendi. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan 4 şüpheli, gizlendikleri adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, çelik yelek giydirilip hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

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21 yaşındaki genç silahlı kavgada hayatını kaybetti
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