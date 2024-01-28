22 milyonluk sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte parfüm imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takip neticesinde, N.Ü., H.Ü. ve N.B. isimli şahısların, bir depoda, dünyaca ünlü markalara ait parfümlerin taklidini üreterek piyasaya sürdüğünü belirledi. Şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önünü geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Başakşehir'deki imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 22 milyon lira olan 50 bin adet parfüm, 100 bin boş parfüm şişesi, 250 bin parfüm kutusu, 5 bin litre parfüm esansı, 20 bin litre etil alkol, 1 adet parfüm dolum makinesi, 2 şişe kapak pres makinesi, 1 jelatin kaplama makinesi, 1 kompresör ile sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Aslı TOPRAK / SABAH