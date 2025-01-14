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Giriş Tarihi: 14.1.2025 14:28 Son Güncelleme: 14.1.2025 14:38

23 ilde FETÖ operasyonu: 110 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 23 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, örgütün akademisyen, askeri ve güncel yapılanmalarında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 110 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok miktarda döviz, Türk lirası, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
23 ilde FETÖ operasyonu: 110 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın desteğiyle, Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Bolu, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Kayseri, Karaman, Kocaeli, Kırklareli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, FETÖ'nün akademisyen yapılanması, askeri yapılanması ve "güncel yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen, örgütün hücre evlerinde barınan ve kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, örgütle bağlantılı oldukları sınav soruşturmaları kapsamında tespit edilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da yakalandı.

ÖRGÜTE AĞIR DARBE

Ekipler, operasyonlar sırasında çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirirken, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere de el koydu. Yakalanan şüpheliler arasında, örgüt üyelerinin ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurduğu ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

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23 ilde FETÖ operasyonu: 110 şüpheli yakalandı
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