23 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 125 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri ve MASAK koordinesinde, Ankara, Antalya, İstanbul, Van başta olmak üzere 23 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına karışan 364 şüpheli yakalandı. Bunlardan, 125'i tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin, 'Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.