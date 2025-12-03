23 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon! 27 şüpheli tutuklandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van'da yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı. 203 milyon lira mal varlığına el konuldu.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi.

203 MİLYON LİRA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde, 25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu.