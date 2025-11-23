23 KASIM 2025 BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol tutkunları için bekleyiş sona erdi! Milli aranın ardından ligler geri dönüyor ve bugün heyecan dolu maçlar oynanacak. Süper Lig'in 13. haftası, Premier Lig, La Liga ve Serie A'da kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki, 23 Kasım 2025 maçlar saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?