Haberler Yaşam Haberleri 23 KASIM 2025 BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.11.2025 11:07

23 KASIM 2025 BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli aranın ardından ligler geri döndü ve futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig, Premier Lig, La Liga ve Serie A’da bugün birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Futbolseverler, maçların saatlerini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Kasım 2025 fikstürü.

23 KASIM 2025 BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol tutkunları için bekleyiş sona erdi! Milli aranın ardından ligler geri dönüyor ve bugün heyecan dolu maçlar oynanacak. Süper Lig'in 13. haftası, Premier Lig, La Liga ve Serie A'da kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki, 23 Kasım 2025 maçlar saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig

14:30 Göztepe-Kocaelispor (beIN Sports 2)

17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)

17.00 Beşiktaş-Samsunspor (beIN Sports 1)

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

16.00 İmaj Altyapı Van Spor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)

19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)

Premier Lig

17.00 Leeds United-Aston Villa

19.30 Arsenal-Tottenham

LaLiga

16.00 Real Oviedo-Rayo Vallecano

18.15 Real Betis-Girona

20.30 Getafe-Atletico Madrid

23.00 Elche-Real Madrid

Serie A

14.30 Hellas Verona-Parma

17.00 Cremonese-Roma

20.00 Lazio-Lecce

22.45 Inter-Milan

Ligue 1

17.00 Auxerre-Lyon

19.15 Brest-Metz

19.15 Nantes-Lorient

19.15 Toulouse-Angers

22.45 Lille-Paris FC

Bundesliga

17.30 RB Leipzig-Werder Bremen

19.30 St. Pauli-Union Berlin

ARKADAŞINA GÖNDER
23 KASIM 2025 BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz