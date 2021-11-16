23 kişi karantina ihlali yaptı

Kocaeli Valiliği, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında son bir haftada Kocaeli genelinde verilen hizmetler ile uygulanan denetim ve kontrollere ait rakamları yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada 9 ile 15 Kasım tarihleri arasında Vefa Sosyal Destek Gruplarınca toplam 3 bin 954 kişinin talebinin karşılandığı ifade edilirken 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 396 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

5 İŞ YERİNE İDARİ İŞLEM

Emniyet ve Jandarma birimlerince, son bir haftada yapılan denetimlerde ise toplam 46 bin 65 araç kontrol edilirken, 61 bin 784 kişinin sorgulandığı öğrenildi. Yapılan bu denetim ve kontrollerde ise zorunlu karantina yasağını ihlal eden 19 kişiye idari ve 4 kişiye de adli işlem yapıldığı denetlenen 17 bin 12 iş yerinden tedbirlere uymadığı tespit edilen 5 iş yerine idari işlem yapıldığı ifade edildi.