23 Nerenin Plakası? 23 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 23 plaka kodudur. Peki; 23 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 23 plaka neresi, hangi ile ait?

23 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 23 plaka Elazığ iline aittir. Bilgi olması açısından; 22 plaka kodu Edirne, 24 plaka kodu ise Erzincan iline aittir.

23 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

23 plaka Elazığ şehrine ait plaka kodudur.

ELAZIĞ İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Elazığ ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 23 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 23 plaka Elazığ ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

23 AC→AZ Merkez

23 DA→DZ Merkez

23 EA→EZ Merkez

23 FA→FZ Merkez

23 K Kovancılar

23 KA→KC Karakoçan

23 M Merkez

23 M Kovancılar

23 M Merkez

23 P Palu

23 T Merkez

23 T Karakoçan

23 T Kovancılar

23 TC Maden

23 Y Merkez

23 Y Karakoçan

23 Y Kovancılar

23 Y Maden

22 Neresi ve Hangi İlin Plakası? 22 Plaka Nerenin Kodu?