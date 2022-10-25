Haberler Yaşam Haberleri 23 Nerenin Plakası? 23 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 10:55 Son Güncelleme: 25.10.2022 10:55

23 Nerenin Plakası? 23 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Yolculuk esnasında araç plaka kodlarına dikkat eder ve hangi illere ait olduğunu öğrenmek isteriz. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Alfabetik sırayla belirnen kodlara göre; 23 plaka kodu nerenin? 23 plaka kodu neresi, hangi şehir plakası? İşte 23 plaka kodu ve detayları...

23 Nerenin Plakası? 23 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 23 plaka kodudur. Peki; 23 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 23 plaka neresi, hangi ile ait?

23 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 23 plaka Elazığ iline aittir. Bilgi olması açısından; 22 plaka kodu Edirne, 24 plaka kodu ise Erzincan iline aittir.

23 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

23 plaka Elazığ şehrine ait plaka kodudur.

ELAZIĞ İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Elazığ ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 23 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 23 plaka Elazığ ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

23 AC→AZ Merkez

23 DA→DZ Merkez

23 EA→EZ Merkez

23 FA→FZ Merkez

23 K Kovancılar

23 KA→KC Karakoçan

23 M Merkez

23 M Kovancılar

23 M Merkez

23 P Palu

23 T Merkez

23 T Karakoçan

23 T Kovancılar

23 TC Maden

23 Y Merkez

23 Y Karakoçan

23 Y Kovancılar

23 Y Maden

22 Neresi ve Hangi İlin Plakası? 22 Plaka Nerenin Kodu? 21 Nerenin Plakası? 21 Plaka Kodu Nerenin,Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

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23 Nerenin Plakası? 23 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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