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Giriş Tarihi: 2.9.2022

23 saati yatakta geçiyor ayağa kalktığında bayılıyor

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23 saati yatakta geçiyor ayağa kalktığında bayılıyor
ABD'nın Maine eyaletinde Lyndsi Johnson (28) günün 23 saatini yatarak geçiriyor ve bayılmadan üç dakikadan fazla ayakta duramıyor, günde 10 kez bayılıyor. Hastalığından önce ABD Deniz Kuvvetleri'nde teknisyen olan Johnson, "Yerçekimine alerjim var. Kulağa saçma gelebilir ama bu doğru. Yatarsam çok daha iyi hissediyorum. Evimden çıkamıyorum. Tedavisi yok" dedi. Hikâyesi 2015'te karın ve sırt ağrısıyla başlayan Johnson'a 2022'de Postural Taşikardi Sendromu teşhisi konuldu. Hastalık oturduktan veya ayağa kalktıktan sonra anormal kalp atış hızı şeklinde tanımlanıyor. Genellikle kadınları etkileyen ve yalnızca ABD'de 1-3 milyon kişi bu rahatsızlıktan muzdarip.

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23 saati yatakta geçiyor ayağa kalktığında bayılıyor
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