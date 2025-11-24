24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları 2025: Duygusal, kısa, yepyeni Öğretmenler Günü mesajı ve sözleri

"Yıllar geçse de ilkokul sırasındaki o heyecanımız, lise koridorlarındaki yol göstericiliğiniz hala aklımızda. Siz, hayatımızdaki en büyük pusulalardan biri oldunuz. Bir mum gibi kendini eriten ama çevresini aydınlatan tüm fedakar öğretmenlerimize minnettarız. İyi ki varsınız, her zaman kalbimizdesiniz."