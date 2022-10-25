Haberler Yaşam Haberleri 24 Nerenin Plakası? 24 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:54 Son Güncelleme: 25.10.2022 16:55

24 Nerenin Plakası? 24 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Ülkemizin 81 ili için numaralandırılmış plaka kodları bulunmaktadır. 01-81 arasında değişen plaka kodlarına göre; her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir. Bunlardan bir tanesi de 24 plaka kodu olmaktadır. Şehirler arası yolcuklar sırasında karşımıza çıkan araç plakalarına göre; 24 plaka nerenin kodu, hangi şehre ait? 24 plaka kodu ve detayları...

24 Nerenin Plakası? 24 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 24 plaka nerenin kodu? 24 plaka kodu hangi ile ait? İşte 24 plaka kodu ve detayları...

24 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 24 plaka kodu Erzincan iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 23 kod Elazığ bir sonraki 25 kod ise Erzurum'dur.

24 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

24 Plaka kodu Erzincan şehrine ait plaka kodudur.

ERZİNCAN İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Erzincan ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 24 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 24 plaka Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

24 AC→AZ Merkez

24 DA Tercan

24 DC→DD Merkez

24 DE Çayırlı

24 DF→DT Merkez

24 DU Tercan

24 DY→DZ Merkez

24 EA Merkez

24 EC Merkez

24 FA Refahiye

24 FE Refahiye

24 FC→FD Çayırlı

24 M Merkez

24 M Tercan

24 M Çayırlı

24 M Refahiye

24 M Merkez

24 M Üzümlü

24 T Merkez

24 T Tercan

24 T Çayırlı

24 T 24 T

24 T Refahiye

24 T Merkez

24 T Üzümlü

24 UA→UF Üzümlü

23 Nerenin Plakası? 23 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait? 22 Nerenin Plakası? 22 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait? 21 Nerenin Plakası? 21 Plaka Kodu Nerenin,Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

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24 Nerenin Plakası? 24 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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