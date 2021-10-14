Son dakika haberleri: İzmir'de İlkay Ayeş (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24) son vasiyeti ortaya çıktı. Sena'nın adeta içine doğmuşçasına abisi Ergin Altan'a, kedisi Gofret'i kastederek "Abi sen buradayken Gofret'e çok iyi baktın. Bana bir şey olursa ona sahip çık. Gofret sana emanet" dedi.

İşte Sena'nın ölümüne kısa bir süre kala yaptığı konuşma ve yaşamına ilişkin son dakika detayları: