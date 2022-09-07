248 yıl hapsi istenen Palalı Sabri’nin yargılanması başladı

İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame düzenlendi.

248 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede örgüt lideri olarak belirtilen Sabri Çelebi ve diğer iki şüphelinin ''suç örgütü kurmak ve yönetmek'', ''fuhşa zorlamak'' ve ''insan ticareti yapmak'' suçlarından 140 yıldan 248 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede şüphelilerden 6'sının "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "İnsan ticareti yapma" ve "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 102 yıldan 244 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, bir şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

YARGILAMA BAŞLADI

Yargılama bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuklu sanıklar Palalı Sabri'nin kardeşleri Hüseyin Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve diğer tutuklu sanıklar Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özdağ cezaevinden getirildi. Diğer 3 tutuksuz sanıklar duruşmaya katıldı. Müşteki Ahlam O., ve diğer müşteki avukatları katıldı. Tutuklu sanık Hüseyin Çelebi, "Sabri Çelebi kardeşimdir medyaya yansıyan olaydan dolayı kendisine lakap takılmıştır fakat kendi aramızda böyle bir lakap söz konusu değildir. Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. 2015 yılında şirketten ayrılarak devlet memurluğuna geçiş yaptım. Sabri ile aram son birkaç yıldır açık olduğu için görüşmüyoruz. Sabri'nin Dubai'de olduğunu biliyorum ama açık adresini bilmiyorum'' dedi. Aile büyüğü olması sebebiyle zaman zaman işletmeyle alakalı tecrübelerini kendisine akıl danışıldığını ifade eden Hüseyin Çelebi savunmasını sonlandırdı.

"KALİTELİ BİR MEKANDIR"

Tutuklu sanık Mehmet Emin Çelebi, gece kulübünün işletmecisi olduğunu belirterek "Gece kulübü 00:00 itibariyle açılan ağırlıklı Arap müziği çalınan ve kadın, erken karışık gruplar tarafından sahne şovları sunan alkollü bir işletmedir. İddia edildiği gibi bir yer değildir, kaliteli bir mekandır. Mağdureyi tanımam. İddiaların hepsi soyut beyanlardan ibarettir suçlamaları kesinlikler kabul etmiyorum'' dedi. Tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti. Müşteki Fas uyruklu Alham O.'a dava dosyasında yer alan yara izleri gösterildi. Alham O., "Fotoğraf bana ait fakat İstanbul'a gelmeden önce Fas'ta meydana gelen yaralardır '' diyerek Mehmet Emin Çelebi'yi tanımadığını iddia etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Mağdure Alham O., "4 yıldır Türkiye'deyim herhangi bir yerde çalışmadım. Zorla tutulmadım, çalışmaya zorlanmadım ve pasaportuma el konulmadı. Fuhuş yapmam için kimse zorlamadı. Bahsi geçen mekana erkek arkadaşımla birkaç kez gittim. Sanıkları tanımıyorum'' diyerek kollukta verdiği ifadeyi reddetti. Diğer 7 mağdurun da şikayetçi olmadığı görüldü.