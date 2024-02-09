2.5 milyar lira vurgun yapan iş insanının ifadesi ortaya çıktı! "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım"

Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding'de iddiaya göre; holdingin sahibi Sedat Ocakçı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı. Bunun üzerine yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikayetçi olmaya başladı. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 2 bin 500 kişiden yaklaşık 2,5 milyar TL para topladıkları öne sürüldü. Şu an için 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu ortaya çıktı.

ARAMA YAPILAN HOLDİNG BİNASI BOŞ ÇIKTI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İzmir polisi haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın da bulunduğu 32 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ocakçı Holding ve bağlı işletmelerinde de arama başlatıldı. Holding binasının boş olduğu ve şirket tabelalarının sökülmüş olması dikkati çekti.

FETÖ'DEN İHRAÇ ESKİ ÜSTEĞMEN ÇIKTI

İzmir polisi 32 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Adana'da saklandıkları evde yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üsteğmen olarak görev yapan Ocakçı'nın, 2017 yılında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alındığı, 2 yıl sonra da ihraç edildiği de ortaya çıktı.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Ocakcı çiftinin operasyon öncesi Türkiye'yi terk etmeye çalıştıkları da ortaya çıktı. 1 Ocak 2023'te Ocakcı Holding'i kurduğu belirtilen Sedat Ocakcı hakkında ilk olarak 1 Şubat 2024'te İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi. Şikayetin ardından Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine mahkemece Ocakcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi. Ocakcı'nın 2 Ocak'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana'ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi. Sedat Ocakcı'nın Adana'ya gitmesindeki amacının, buradan da yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmek olduğu öğrenildi. Ocakcı Holding bünyesinde 10 şirketin bulunduğu bildirildi. Ocakçı Holding'e bağlı şirketlerden Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

TABELA VAR ŞİRKET YOK

Şirkete, 15 Temmuz 2023'te, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Alanı'nda yer tesis edildiği öğrenildi. Dron imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak 'Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ibarelerinin' yazılı tabelanın dışında alanda başka hiçbir icraat gerçekleştirmediklerinin ortaya çıktı.

EN AZ YÜZDE 17 KAR VAADİ

Sedat Ocakcı'nın ilk olarak parayı borsada değerlendirdiğini söyleyerek para toplamaya başladığı, ardından kripto paraya girdiği, sonrasında yazılım firması kurduğu öğrenildi. Kripto için para topladığı sırada vatandaşları 'Bir yazılım sistemi geliştirdim. Bu sayede borsa ve kripto para işinde piyasanın iniş veya çıkış dönemleri yaşansa bile hiç kaybetmiyorum' diyerek ikna ettiği belirtildi. Sedat Ocakcı'nın en az yüzde 17 kar vadettiği de kaydedildi. Sedat Ocakcı'nın yakın bir dönemde bütün varlığı kripto borsasına aktardığı, soğuk cüzdana yüklediği, bu varlığı şoförü ile İstanbul'daki kuzeni Salih Han'a gönderdiği öğrenildi. Salih Han'ın bu soğuk cüzdan ile Dubai'ye kaçması üzerine Ocakcı'nın 31 Ocak tarihine kadar yatırımcıya ödeme yapmaması üzerine mağdurların emniyete müdürlüğüne şikayetçi oldukları kaydedildi.

LÜKS HAYATLARI KAMERADA

Öte yandan Sedat Ocakcı'nın yaşadığı lüks hayat paylaştığı videoda görüldü. Holdingin bahçesinde eşi ile yürüyen Ocakcı'nın, iki büyük hediye paketinin kurdelesini eşine açtırdığı, eşinin 'İnanmıyorum' diyerek şaşkınlık yaşadığı, açılan paketlerde lüks spor arabaların ortaya çıktığı görüldü. Biri siyah, diğeri kırmızı renkteki iki otomobili gören eşinin, Sedat Ocakcı'ya sarıldığı da video görüntülerinde yer alıyor.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Holding sahibi Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı'nın da aralarında bulunduğu 32 şüpheli, bugün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sedat Ocakcı, bir gazetecinin "Paralar nerede" diye sorması üzerine "Herkes parasını alacak. Paralar faaliyette" diyerek karşılık verdi. Sedat Ocakcı ve eşinin polisteki ifadeleri de ortaya çıktı. Sedat Ocakcı'nın ifadesinde yaptığı işin yasal olduğunu, pişman olmadığını belirtip, "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım" dedi.

Seçilay Ocakcı'nın ise suçlamaları kabul etmediğini, şirket faaliyetleri ile hiçbir alakası olmadığını, yatırımlarla kocasını ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Buna karşın şirket yönetiminde Sedat Ocakcı ile eşinin isminin de yer aldığı ve holdingin 13 kişilik yönetim kurulu üyelerinin tamamının gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca şirkette hiçbir bağlantısının olmadığını söylemesine karşın Seçilay Ocakcı adına özel hazırlanmış bir tuvaletin de şirket binasında bulunduğu kaydedildi.