25 yıllık karısını öldüren katil koca tutuklandı

Bugün sabah saatlerinde Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi 135 nolu evin önünde meydana gelen olayda şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında bulunan 25 yıllık karısı Emine Ç.'yi bir buçuk ay önce taşındığı evin önünde tüfekle öldüren kamu emeklisi 45 yaşındaki A.Ç. olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çiftin 23 yaşındaki büyük oğlu İ.Ç. babasının aracıyla olay yerinden uzaklaştığını görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadın katili olan A.Ç., Asayiş Bürosu Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısının olayda kullandığı suç aleti tüfeği ise bir sitenin bahçesinde bulundu. A.Ç.'nin iddiaya göre ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini ve tasarlayarak öldürmediğini söylediği belirtildi. Katil zanlısı A.Ç. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan 25 yıllık kocası tarafından katledilen Emine Ç.'nin cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Boğazpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.