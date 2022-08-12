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Giriş Tarihi: 12.8.2022 21:35

250 bin liralık tren raylarını çaldılar

Kırklareli'nde 5 şüpheli, Devlet Demiryolları'na ait 250 bin lira değerindeki tren raylarını çaldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalanırken çalınan raylar da yetkililere teslim edildi.

İHA
250 bin liralık tren raylarını çaldılar

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Devlet Demiryolları yetkililerince Kavaklı beldesinden geçen demiryolu hattında rayların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurlarınca detaylı bir çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bölgeye giriş ve çıkışlardaki kamera kayıtlarını da incelemeye alan jandarma, hırsızlığın iki araçla iki gün önce gece saatlerinde işlendiğini tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarmanın dedektifleri JASAT ekiplerinin suç-zaman ve suçlu-mekan analizi yaparak yoğunlaştırdığı dikkatli çalışmalar sonucunda hırsızlık suçunu; Y.Y., Y.B., S.Y., Ö.B. ve M.P. isimli geçmişte suç kayıtları da bulunan 5 şahısın bölgeye özel malzeme ve teçhizat getirerek gerçekleştirdiği belirlendi.
Akşam saatlerinde Pınarhisar ve Kavaklı beldesindeki şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde düzenlenen operasyonla suçta kullanılan malzemeler ve çalınan tren raylarıyla birlikte beş şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

RAYLAR YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ
Yakalanan şüphelilerin Jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Maddi değeri yaklaşık 250 bin TL olan raylar Devlet Demir Yolları yetkililerine teslim edildi.

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250 bin liralık tren raylarını çaldılar
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