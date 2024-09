251 Nerenin Kodu? +251 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Ülke alan kodları, uluslararası telefon görüşmelerinin düzgün ve hatasız bir şekilde yapılabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Ülkeye göre değişiklik gösteren bu alan kodları uluslararası aramalarda karışıklık yaşanmaması adına kullanılır. Örneğin, Fransa'nın uluslararası telefon alan kodu + 33'tür. 251 nerenin kodu, +251 neresi ve hangi ülkeye ait olduğunu öğrenmek isteyenler için cevap yazımızda.

251 Nerenin Kodu?

Her ülkenin farklı bir uluslararası telefon kod numarası bulunmaktadır. Uluslararası bu kodlarının kullanılmasının başlıca nedeni telefon ile yapılacak iletişimde yaşanacak hata ve karışıklıkların ortadan kaldırılmasıdır. Bu doğrultuda her ülkenin ve o ülkede her şehrin diğerlerinden farklı olarak bir alan kodu vardır. + 251 alan kodu da Etiyopya'ya aittir.

Afrika boynuzu olarak adlandırılan bölgenin merkezinde konumlanan ve Doğu Afrika'da yer alan Etiyopya ile yapılacak telefon görüşmelerinde öncelikli olarak mutlaka + 251 kodu kullanılmalıdır. Eğer Etiyopya sınırları içinde sabit bir telefon aranacaksa + 251 uluslararası ülke kodunun hemen sonrasına şehir kodu da yazılmalıdır. Daha sonra ilgili telefon numarası tuşlanarak iletişim sağlanabilir. Başkenti Addis Abbas kenti olan ve Afrika Birliği'ne de ev sahipliği yapan Etiyopya'da bulunan bir cep telefonu numarası aranmak istenirse şehir koduna gerek olmaksızın sadece 251 ülke kodu kullanılabilir.