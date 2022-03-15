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Giriş Tarihi: 16.3.2022

27 yıllık hasret atv’de son buldu

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
27 yıllık hasret atv’de son buldu

27 yaşındaki Murat Kalkar, hiç görmediği annesi Asiye’yi bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Anne kısa sürede bulundu, kavuşma anı izleyenleri gözyaşlarına boğdu

atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor. Programın geçtiğimiz günkü canlı yayınında büyük bir kavuşma gerçekleşti. 27 yaşındaki Murat Kalkar, hiç görmediği annesi Asiye'yi bulmak istediğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Kısa süre içinde anneyi bulan Esra Erol, anne ve oğlunu canlı yayında kavuşturdu.



BAYGINLIK GEÇİRDİ
Canlı yayında oğlunu karşısında gören anne Asiye Hanım heyecanına yenik düşerek fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Asiye Hanım, 27 yıl sonra ilk kez canlı yayında oğluyla kucaklaştı. Oğlu, gelini ve 5 aylık torunu ile ilk kez bir araya gelen Asiye Hanım'ın hikâyesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Henüz 1 yaşındayken babasının vefat ettiğini, annesi Asiye'nin ise kendisini Hatay Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini dile getiren Murat Kalkar'ın yaşadıkları herkesi gözyaşlarına boğmuştu. 2016'da gelen bir mektupla annesinden haber alan Murat, "Anneme kavuşamadım. Yardım edin" demişti.

'İÇİM SIZLIYOR'
Canlı yayında, 27 yıl sonra oğluna kavuşmasının ardından gözyaşlarına boğulan Asiye Hanım'ın ilk sözleri şunlar oldu: "Oğlum seni yuvaya bırakmak zorunda kaldım. Şu yüreğim var ya çok sızlıyor. Sana kurban olurum canım oğlum." Ayrıca Asiye Hanım oğluna, 5 aylık torununa neden babasının ismini vermediğini de sordu.

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27 yıllık hasret atv’de son buldu
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