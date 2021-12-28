28 Aralık Hangi Burç Oluyor? 28 Aralık Burcu Özellikleri, Yükseleni Ve Günlük Yorumu

Kişinin sahip olduğu burcu ve bu burcun hangi burç grubuna dahil olduğunu bilmesi, karakterini daha iyi anlamasını ve daha uyumlu yaşamasını sağlamaktadır. Bu nedenle 28 Aralık hangi burç oluyor gibi soruların yanıtı merak edilmektedir. 28 Aralık burcu özellikleri, yükseleni ve burç yorumu Oğlak burcu için güncel olarak takip edilmektedir. İşte 28 Aralık'ta doğmuş olanların burcu.

28 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Aralık'ta dünyaya gelenler Oğlak burcu olmaktadır. Oğlak burcu 23 Aralık – 20 Ocak tarihleri aralığını kapsamaktadır.

OĞLAK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Grup: Toprak/kadınsı/öncü

Yönetici Gezegen: Satürn

Renk: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil

Uğurlu Taş: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar

Şanslı Sayı: 8

Şanslı Gün: Cumartesi

Karşıt Burç: Yengeç

Şehirler: Madrit, Bankok

Metal: Kurşun

Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı

Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ:

Geleceği ayrıntılı biçimde planlamaya çalışan Oğlak'lar bu özellikleri nedeniyle sık sık kuruntulara kapılarak, depresyona girerler. İşleri ile aşırı meşgul olduklarından, insanlarla zor ilişki kurarlar. Fakat, hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmezler. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Kullanırım' dır. Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanırlar. Gerçek bir Oğlak'ın iki temel özelliği vardır. Güvenilirlik ve dürüstlük. Çok gelişmiş bir görev duyguları vardır. Bazen başkalarının başarısızlıklarını abartırlar. Oğlaklar arkadaşları ile ilgili çok iyi sırdaş olurlar, para konusunda dikkatli olmalarına rağmen, eli açık insanlardır. Geleneklere bağlı kişiler olduklarından, duygusal özgürlüğü anlamakta güçlük çekerler. Bu nedenle kendilerinden yaşça küçük kişilerle bazen sürtüşmeleri olur. Sürekli somut konularla uğraşmayı severler, doğada bulunan olaylardan örneklemelerle işlerini başarılı bir şekilde yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir. Olayları organize ederlerken rahatlıklarını gözetirler ve kendilerinin zevklerine uygun olmasına önem verirler. Bu özellikleri evlerine de yansır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Fiziksel özellikleri; kısa boy, ince yapı, uzun ince bir yüz. Uzun belirgin bir çene. Saçlar genelde siyahtır. Beden dar ve uzun bacaklara sahiptirler. Dizleri genelde çıkıntılıdır. Güzel bir yüz yapıları vardır. Fotojenik oldukları için model dünyasında sık sık Oğlaklara rastlarız. Ciltleri yıllar geçtikçe daha genç olur Soğuk görüntüleri onları ulaşılmaz bir hava estirse de, kendilerine güvenen bir tablo da, ortaya çıkarır. Kendinden emin tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakmasını bilir.

28 ARALIK OĞLAK BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate, dakikaya ve doğum yerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 28 Aralık yükseleni hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir.