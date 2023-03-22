28 Şubat mağdurlarından Nurdağı’na eğitim çadırı

Kahramanmaraş merkezli depremler "Asrın felaketi" olarak adlandırıldı. Felaket 11 şehirde hissedilirken, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi de büyük yıkımlara ve kayıplara tanıklık etti. Devlet, bütün imkanlarıyla 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere elini uzattı. 28 Şubat Öğrenci Derneği de, depremin hemen ardından harekete geçti. İlk olarak 42 şehirde bulunan temsilcilikleriyle harekete geçen dernek, Ankara'da depremzedeler için konaklama imkanı sağladı. Ancak depremzedeler bunu reddedip, "Çadırsa çadır, şehrimizi bırakmayız" diyerek şehirlerinde kalmak istediler. 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas ve üyeler, Gaziantep Nurdağı'nda bir eğitim çadırı açma fikri üzerine yoğunlaştı. Yetkililerle görüşen dernek başkanı İlyas, Nurdağı'ndaki eğitim çadırı için bütün hazırlıkları tamamladı. 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas ve Gaziantep Temsilcisi Nurcan Yeşilmen süreci SABAH'a anlattı.
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, depremin ilk anından itibaren "ne yapabiliriz" diye düşündüklerini belirterek, "Gaziantep Nurdağı'nda hem oradaki çocuklara eğitim hem de psikolojik destek sağlamak amacıyla bir çadır kurabiliriz diye düşündük. Yetkililerle görüşüp gerekli izinleri aldık ve Nurdağı'nda eğitim çadırımızı kurduk" diye konuştu.
"ÇADIRIN HER ŞEYİ HAZIR, BÖLGEYE GİDECEK PERSONELİN HAZIRLIĞI AŞAMASINDAYIZ"
El birliği ile 25 öğrencinin eğitim alabileceği bir çadır oluşturulduğunu söyleyen İlyas, şunları kaydetti:
"Nurdağı'nda yaşayan Gaziantep Temsilcimiz Nurcan hanım çadırımızın başında duruyor. Şu anda çadırın her şeyi hazır, oraya gidecek yardımcı personelin hazırlığı aşamasındayız. Çok kısa sürede hizmet vereceğiz inşallah. Nurcan hanım da depremzede, ilk dönemlerde ağlamaktan konuşamıyordu. Çok şükür çadırı kurmaya başladıktan sonra ona da umut oldu. Kurulum sürecinde askerlerimiz, jandarmamız bize çok büyük destek oldu. Bu projemizi yaygınlaştırarak diğer şehirlerde de çadırlar açmak istiyoruz."
"NURDAĞI BENİM MEMLEKETİM, TERK EDEMEZDİM"
28 Şubat Öğrenciler Derneği Gaziantep Temsilcisi Nurcan Yeşilmen, kendisinin de depremzede olduğunu belirterek, "Depremden sonra kalıcı konut ve şehir dışına çıkma imkanım olduğu halde kalmak istedim. Ben Nurdağılıyım, annemin, babamın, dedelerimin memleketi burası" dedi.
"ÇADIRIMIZ KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇILACAK"
Nurdağı'nı imar etmekle işe başladıklarını anlatan Yeşilmen, "Derneğimizle birlikte bir şeyler yapalım derken, eğitim çadırı oluşturma fikri aklımıza geldi. İzinlerimizi alıp çalışmalarımızı yaptıktan sonra her şeyiyle eğitim çadırımızı oluşturduk. Zeytinburnu Belediyesi'nin de katkılarıyla çadırımız oluştu. Şu anda eğitime hazırız. Aile ve Sosyal Hizmetler yetkilileri çadırın çok büyük olduğunu ve kreş olarak da hizmet verebileceğini söyledi. Bir sıkıntı olmazsa Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde eğitim çadırımızı çok kısa sürede açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
OYUNCAKLARDAN MASAL KÖŞESİNE HER ŞEY MEVCUT
3-6 yaş arasına hitap edecek olan eğitim çadırı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak. Zeytinburnu Belediyesince destek olunan eğitim çadırında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı uygulancak. Çadır, olanaklar çerçevesinde çocukların konforlu bir şekilde zaman geçirmesi için hazırlandı. Çadır içerisinde hikaye kitaplarından boya kitaplarına, oyuncaklardan zeka oyunlarına, okul öncesi eğitime dair tüm materyaller mevcut. Sipariş edilen minderlerin Nurdağı'na gelmesiyle birlikte masal köşesi de çadır içerisindeki yerini alacak.