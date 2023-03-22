28 Şubat mağdurlarından Nurdağı’na eğitim çadırı

"ÇADIRIMIZ KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇILACAK"

Nurdağı'nı imar etmekle işe başladıklarını anlatan Yeşilmen, "Derneğimizle birlikte bir şeyler yapalım derken, eğitim çadırı oluşturma fikri aklımıza geldi. İzinlerimizi alıp çalışmalarımızı yaptıktan sonra her şeyiyle eğitim çadırımızı oluşturduk. Zeytinburnu Belediyesi'nin de katkılarıyla çadırımız oluştu. Şu anda eğitime hazırız. Aile ve Sosyal Hizmetler yetkilileri çadırın çok büyük olduğunu ve kreş olarak da hizmet verebileceğini söyledi. Bir sıkıntı olmazsa Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde eğitim çadırımızı çok kısa sürede açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

OYUNCAKLARDAN MASAL KÖŞESİNE HER ŞEY MEVCUT

3-6 yaş arasına hitap edecek olan eğitim çadırı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak. Zeytinburnu Belediyesince destek olunan eğitim çadırında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı uygulancak. Çadır, olanaklar çerçevesinde çocukların konforlu bir şekilde zaman geçirmesi için hazırlandı. Çadır içerisinde hikaye kitaplarından boya kitaplarına, oyuncaklardan zeka oyunlarına, okul öncesi eğitime dair tüm materyaller mevcut. Sipariş edilen minderlerin Nurdağı'na gelmesiyle birlikte masal köşesi de çadır içerisindeki yerini alacak.