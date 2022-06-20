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Giriş Tarihi: 20.6.2022 13:40 Son Güncelleme: 20.6.2022 13:56

28 Şubat sanıklarına 20 yıla kadar hapis istendi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
28 Şubat sanıklarına 20 yıla kadar hapis istendi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

20 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcı, mütalaasında, Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya, Muhittin Erdal Şenel, Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın 'Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Söz alan sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulunmasının ardından mahkeme duruşmayı erteledi.

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28 Şubat sanıklarına 20 yıla kadar hapis istendi
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