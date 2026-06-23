28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya’da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti: Hangi tarikatsınız?

"HANGİ TARİKATSINIZ?"
Kaş ilçesinde markette alışveriş yapan ve video çeken iki tesettürlü kadın, yaşlı bir şahsın sözlü müdahalesiyle karşılaştı.
Görüntülerde şahsın kadınlara, "Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman. Hangi tarikatsınız?" dediği duyuldu.
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Yaşlı adamın kendilerinin de camiye gittiğini ancak genç kadının düşüncesinin farklı olduğunu savunması üzerine konuşan kadın, "Yo hayır, hepimiz böyle düşünüyoruz. Düşünmek zorundayız da. Siz düşünmüyorsanız tabii." diye konuştu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Kadınlardan birinin içerik üreticisi Zeynep Umurbek olduğu öğrenilirken, genç kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şahıs hakkında Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğunu açıkladı.
Umurbek, "Bu yaşadığımız iğrenç olayı bir yerde anlatsak, 'Abartmayın kaç yıl oldu hala başörtümüze laf ediyorlar, diyorsunuz.' derler. Ediyorlar! Yıl kaç olursa olsun bu arsızlar, utanmazlar, insanların kıyafetlerine ve düşüncelerine müdahale edemeyeceklerini, karışamayacaklarını öğrenemediler." ifadelerini kullandı.