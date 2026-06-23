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Giriş Tarihi: 23.06.2026 18:23 Son Güncelleme: 23.06.2026 18:29

28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya'da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti: Hangi tarikatsınız?

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahıs, markette alışveriş yapan başörtülü iki kadının tesettürüyle "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu?" diyerek dalga geçti. Kadınlardan birinin içerik üreticisi Zeynep Umurbek olduğu öğrenilirken, genç kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şahıs hakkında Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğunu açıkladı.

28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya’da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti: Hangi tarikatsınız?
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Mersin'in Mezitli ilçesinde bir sitede oğluna bakmak için havuz bölgesine geçmeye çalışan tesettürlü bir kadının güvenlik görevlisi tarafından turnikeden geçirilmemesinin yankıları sürerken, Antalya'da benzer bir olay daha meydana geldi.

"HANGİ TARİKATSINIZ?"

Kaş ilçesinde markette alışveriş yapan ve video çeken iki tesettürlü kadın, yaşlı bir şahsın sözlü müdahalesiyle karşılaştı.

Görüntülerde şahsın kadınlara, "Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman. Hangi tarikatsınız?" dediği duyuldu.

28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya'da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti

Yaşlı adamın kendilerinin de camiye gittiğini ancak genç kadının düşüncesinin farklı olduğunu savunması üzerine konuşan kadın, "Yo hayır, hepimiz böyle düşünüyoruz. Düşünmek zorundayız da. Siz düşünmüyorsanız tabii." diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadınlardan birinin içerik üreticisi Zeynep Umurbek olduğu öğrenilirken, genç kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şahıs hakkında Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğunu açıkladı.

Umurbek, "Bu yaşadığımız iğrenç olayı bir yerde anlatsak, 'Abartmayın kaç yıl oldu hala başörtümüze laf ediyorlar, diyorsunuz.' derler. Ediyorlar! Yıl kaç olursa olsun bu arsızlar, utanmazlar, insanların kıyafetlerine ve düşüncelerine müdahale edemeyeceklerini, karışamayacaklarını öğrenemediler." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MERSİN #ANTALYA #KAŞ #28 ŞUBAT

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28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya'da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti: Hangi tarikatsınız?
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