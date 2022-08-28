"29 Ağustos bankalar açık mı? 29 Ağustos Pazartesi bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?" sorularının yanıtları için araştırmalar sürüyor. Bu hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı hafta içi Salı gününe denk geliyor. Bu nedenle; bankada işlemleri olan vatandaşlar 29 Ağustos banka çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki; yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı!
29 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?
Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla tüm kurumlar gibi bankalar da 29 Ağustos'ta faaliyette olacak.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor.
Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.
29 AĞUSTOS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
29 Ağustos Pazartesi günü iş günü olduğundan, bu tarihte gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri mesai saatleri içinde işleme alınacak. Yani para transferi işlemleriniz gerçekleşecek.
29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
29 Ağustos Pazartesi günü yarım gün ya da tam gün tatil olarak değerlendirilmeyecek.
Buna göre resmi tatil 4 gün olmayacak ancak çalışanlar yıllık izinlerini 29 Ağustos Pazartesi günü değerlendirmeleri durumunda 4 günlük bir izin kullanabilecek.