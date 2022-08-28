"29 Ağustos bankalar açık mı? 29 Ağustos Pazartesi bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?" sorularının yanıtları için araştırmalar sürüyor. Bu hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı hafta içi Salı gününe denk geliyor. Bu nedenle; bankada işlemleri olan vatandaşlar 29 Ağustos banka çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki; yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı!