"29 Ağustos kargolar ve PTT açık mı? 29 Ağustos kargolar açık mı, PTT hizmet verecek mi?" sorularının yanıtları için araştırmalar sürüyor. 30 Ağustos tarihinin resmi tatiller takvimi içerisinde yer almasından ötürü her yıl olduğu gibi bu yıl da bir önceki gün için kargo ve PTT çalışma saatleri binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Buna göre; yarın kargolar açık mı çalışıyor mu? Yarın PTT açık mı hizmet verecek mi?