Haberler Yaşam Haberleri 29 Ağustos kargolar ve PTT açık mı? 29 Ağustos kargolar açık mı, PTT hizmet verecek mi?
Giriş Tarihi: 28.8.2022 12:56

29 Ağustos kargolar ve PTT açık mı? 29 Ağustos kargolar açık mı, PTT hizmet verecek mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olmasından ötürü bir önceki gün 29 Ağustos kargo ve PTT çalışma saatleri araştırma konusu oldu. Kargo bekleyen ve PTT’de işlemleri olan pek çok vatandaş “29 Ağustos kargolar ve PTT açık mı? 29 Ağustos kargolar açık mı, PTT hizmet verecek mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; yarın kargolar açık mı; yarın PTT açık mı hizmet verecek mi? İşte yanıtı.

29 Ağustos kargolar ve PTT açık mı? 29 Ağustos kargolar açık mı, PTT hizmet verecek mi?

"29 Ağustos kargolar ve PTT açık mı? 29 Ağustos kargolar açık mı, PTT hizmet verecek mi?" sorularının yanıtları için araştırmalar sürüyor. 30 Ağustos tarihinin resmi tatiller takvimi içerisinde yer almasından ötürü her yıl olduğu gibi bu yıl da bir önceki gün için kargo ve PTT çalışma saatleri binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Buna göre; yarın kargolar açık mı çalışıyor mu? Yarın PTT açık mı hizmet verecek mi?

29 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

29 Ağustos kargolar açık olacak ve aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek.

29 AĞUSTOS PTT AÇIK MI?

29 Ağustos resmi tatil takvimi arasında yer almıyor. 29 Ağustos Pazartesi günü PTT normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecektir.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Yarım gün olarak değerlendirilmeyecek.

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29 Ağustos kargolar ve PTT açık mı? 29 Ağustos kargolar açık mı, PTT hizmet verecek mi?
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