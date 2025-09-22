29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yıldöünümü, 29 Ekim 2025 tarihinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Milli bayramlar arasında yer alan 29 Ekim resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Ancak her yıl olduğu gibi bu kez de "29 Ekim hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün tatil mi olacak?" soruları gündeme geldi. Özellikle okullar, kamu kurumları ve bankaların çalışma düzeni araştırılırken, özel sektör çalışanları da tatilin günlerini planlamak istiyor.