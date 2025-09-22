Haberler Yaşam Haberleri 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin en önemli bayramlarından biri olarak her yıl coşkuyla kutlanıyor. Peki 29 Ekim 2025 resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak? Tatil hangi günlere denk geliyor ve kamu kurumlarında mesai nasıl işleyecek? İşte öğrenciler, memurlar ve özel sektör çalışanlarının merak ettiği 29 Ekim tatil detayları…

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yıldöünümü, 29 Ekim 2025 tarihinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Milli bayramlar arasında yer alan 29 Ekim resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Ancak her yıl olduğu gibi bu kez de "29 Ekim hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün tatil mi olacak?" soruları gündeme geldi. Özellikle okullar, kamu kurumları ve bankaların çalışma düzeni araştırılırken, özel sektör çalışanları da tatilin günlerini planlamak istiyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve bankalar bu tarihte kapalı olacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim günü öğleden sonra yarım gün tatildir. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar ve okullar 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00'ten itibaren kapanacak.

29 EKİM 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Bu durumda:

28 Ekim 2025 Salı öğleden sonra yarım gün tatil olacak.

29 Ekim 2025 Çarşamba günü ise tam gün resmi tatil olacak.

