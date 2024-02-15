3 ayrı suç örgütü çökertildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu liderliğini Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın yaptığı 3️ ayrı organize suç örgütü çökertildi. Suç örgütlerinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama ve iş insanlarından tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alınırken 5 ruhsatsız tabanca ile 3 tüfeğe el konuldu.