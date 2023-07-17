Tunceli’de hasar tespit çalışmaları sürüyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Tunceli, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edilmişti. İlanın ardından evleri ve ahırları hasar gören vatandaşlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile kaymakamlıklara başvuruda bulunmuştu.

3 bin 615 başvurunun olduğu Tunceli'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde mimar, inşaat mühendisi ve inşaat teknikerlerinden oluşan 6 hasar tespit ekibi oluşturularak çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda Ovacık, Hozat ve Çemişgezek ilçelerinde hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, kentin kalan bölümündeki tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Hasar tespit süreci sonunda yapılar, "Hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ve acil yıkılacak" olarak sınıflandırılarak, ağır hasarlı olan yapıların yıkım ve enkaz kaldırma süreci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü; yeni yapılaşma ile ilgili "Hak sahipliği" süreci ise, İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleştirilecek.