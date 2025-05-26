3 çocuğunun annesini katletti

Konya'da bir kişi tartıştığı karısını bıçakla saldırıp öldürdü. Olay, merkez Karatay ilçesi Kayacık Araplar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan İzzet Öner (42), eşi Nurhan Öner'i (41) evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü ihbarında bulundu. Eve gelen polis ekipleri boyun ve sırt bölgesinde bıçak darbeleri bulunan Nurhan Öner'in öldüğünü belirledi. Öldürdüğü karısının başında bekleyen İzzet Öner gözalytına alındı. Öner çiftinin 3, 6 ve 11 yaşlarında 3 çocuklarının bulunduğu, yaklaşık 2 yıldır ise aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettikleri ileri sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.