’3 erkek beni kaçırdı’ demişti! Şoke eden gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı

3 ERKEĞİN KAÇIRDIĞINI SÖYLEDİ



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çekilen videoda çok korktuğu ve vücudunda çizikler oluştuğu dikkati çeken Poladin, polise verdiği ilk ifadesinde, ormanda yürüyüş yaptığı sırada 3 erkeğin kendisini kaçırdığını, ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladıktan sonra bağırmaması içinde ağzını bantladıklarını söyledi. Poladin, çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, sağlık kontrolünden geçirildi.