3 gün önce evlilik yıldönümüydü! 10 gün sonra yeni yaşını kutlayacaktı

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında yaşanan kazada 41 işçi şehit oldu, onlarca işçi yaralandı... Aladağ Kavallar'da yaşayan Emrah Kaval da yerin 350 metre altında şehitlik mertebesine erişen 41 işçiden biriydi. Evliydi, 5 yaşında oğlu vardı. 31 yaşındaydı. Yıllarca su tesisatçısında çalışmıştı, 2019'da TTK'da ajöstör olarak işe başladı. 10 gün sonra doğum günüydü. Ailecek bir araya gelecek doğum gününü kutlayacaklardı. Facia onu sevdiklerinden kopardı.

YENİ YAŞINI KUTLAYACAKTIK

Ajöstör şehit Emrah Kaval'ın ağabeyi Ayhan Kaval, kardeş acısını anlattı: Bu yaşadıklarımızın tarihi yok. İçim yanıyor içim... 3 gün önce evlilik yıldönümünü kutladı. Eşiyle, oğluyla... 5 yaşında oğlu var. Çok güzel bir yuvası vardı. Çok mutluydu. Girme etme dedik ama... 10 gün sonra yeni yaşını kutlayacaktık... 32'sine basacaktı. Yeni yaşına giremeden aramızdan ayrıldı.

BAKIM ÇALIŞMASI ERTELENMİŞ

Ağabey Kaval "Ocaktaki gazın tahliyesini sağlayan tirbünler, havalandırma sistemi bakıma alınacaktı. Emrah da 20 gün izne çıkacaktı. Bakım ertelenmiş. O da izne çıkamadan şehit oldu. Önceki vardiyada bir problem nedeniyle mesai bitmeden işçiler yukarı çıkarılmış. Emrah'ın vardiyasındaki işçilerse saatleri geldiğinde işbaşı yapmışlar. O arada kontrol oldu mu, ihmal var mı bilmiyoruz... Her iddia araştırılsın istiyoruz...

MADENCİ'NİN FENERİ HİÇ SÖNMEYECEK

Kaval'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir madenci fotoğrafının altına düştüğü "Madencinin feneri hiç sönmeyecek" notu yürekleri dağladı.