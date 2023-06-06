3 kaza, 3 genci hayattan kopardı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, Mustafa Gökbulut (18) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin 50 metre uçurumdan düşmesiyle 22 yaşındaki sürücü Mikail Taşpınar hayatını kaybetti.
Ardahan Göle'de kamyonetin şarampole yuvarlanarak devrilmesiyle araçtaki 16 yaşındaki Fatih Yardımcıel olay yerinde can verdi.
Öte yandan Sinop'ta, Kars'ta, Düzce'de ve Çorum'da meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. İHA-DHA-AA