3 kişinin sağ çıktığı Polat Sitesi enkazında umutlu bekleyiş

'ENKAZDA İKİ YAKINIM VAR'

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Ayşe- Mehmet Polat Sitesi'nde yakınlarını bekleyen Hülya Bağcı, sağ çıkanlara şahit oldukça morallerinin yükseldiğini söyleyerek, "Bu binada yakınlarım vardı. Bu deprem Allah'tan geldi. Ne diyelim, bugünümüze de şükürler olsun. Deprem anında sadece çocuklarımı düşündüm, başka bir şey düşünemedik. İnşallah bunu en kısa zamanda atlatacağız. Enkazda 2 yakınım var, bir anne ve oğul. Biz onları bekliyoruz. İnşallah sağ salim çıkarlar. Bekliyoruz. Ekipler çalışıyor, canımızı kurtardığımıza şükür ediyoruz biz. Bunun etkisi psikolojik olarak bizde uzun sürecek ama çocuklarımız için ayakta kalmak zorundayız. Dün 3 kişi canlı çıktı, çok sevindik. Yaşlı bir adam şeker hastasıymış. Bu bizi daha umutlandırdı. Allah kimsenin umudumuzu kesmesin" dedi. Polat sitesi yakınında bekleyen vatandaşlar ise yardım amaçlı geldiklerini ifade ederek enkaz önünde bekleyişlerine devam ettiklerini belirtti.