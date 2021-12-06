3 şehirde 3 dehşet

Diyarbakır’da cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı. Kayseri ve Adana’da ise iki koca eşlerini öldürüp intihar etti
Diyarbakır, Kayseri ve Adana'da erkek şiddeti: İki kadın ve bir çocuk öldürüldü... Diyarbakır'da cinnet getiren Mahmut Bozkurt (40) eline aldığı bıçak ve makasla eşi Sabika Bozkurt (29), oğlu Muhammet Semih Bozkurt (18) ve kızı Elif Bozkurt'a (14) saldırdı. Çığlıklar üzerine eve koşan komşuları, anne ve çocuklarını kanlar içinde buldu. Babasının boğazını kestiği belirlenen Muhammet Semih öldü. 25 yerinden bıçaklanan Sabika Bozkurt ve çeşitli yerlerinden bıçaklanan Elif Bozkurt ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Katil zanlısı, eve gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalandı. Evden kaçarak komşularına sığınan çiftin diğer 2 çocuğu ise güvenlik güçleri tarafından karakola götürülerek koruma altına alındı. Zanlı Bozkurt hakkında daha önce aile içi şiddet nedeniyle 3 kez uzaklaştırma kararı alındığı belirlendi.
GELİNİNE KIZDI, EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Kayseri'de yaşayan İsmail Çakır'ın (60) Kırşehir'de çalışan oğlunun eşi, bir süre önce babasının evine döndü. İsmail Çakır ise gelinini evine dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna olmayan gelini, iki çocuğunu da kayınpederine getirip, bırakıp gitti. Önceki gün bir komşusuna "Yeter artık, bu gidişle sonunda kendimi de karımı da öldüreceğim" diyen İsmail Çakır, dün sabah cinnet getirdi. Önce eşi Zehra Çakır'ı (40) öldüren İsmail Çakır, ardından da aynı tabancayla intihar etti.
AYNI TÜFEKLE CANINA KIYDI
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Osman Hoşça (76), dün eşi Fatma Hoşça'yı (55) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından evdeki av tüfeğini alan Osman Hoşça, eşine ateş etti. Fatma Hoşça, olay yerinde ölürken, Osman Hoşça, aynı tüfeği başına dayayarak intihar etti. Olayı duyunca eve gelen çiftin kızları Özlem Hoşça (33), gözyaşlarına boğuldu.