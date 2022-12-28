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Giriş Tarihi: 28.12.2022 15:03

3 yaşındaki Hüseyin'in parmağı boruya sıkıştı

İzmit'te 3 yaşındaki Hüseyin Ali Kurt’un parmağı, halk otobüsünde tutunduğu demir borunun bağlantı noktasındaki deliğe sıkıştı. Çocuğun parmağı sıkıştığı boru ile getirildiği hastanede çıkarıldı.

DHA
3 yaşındaki Hüseyin’in parmağı boruya sıkıştı

İzmit Bekirpaşa Mahallesi'nden ailesiyle birlikte halk otobüsüne binen Hüseyin Ali Kurt'un oturduğu koltuğun önündeki tutma demir borusunun bağlantı noktasındaki deliğe parmağı sıkıştı.



Çocuk ağlamaya başlayınca ailesi durumu fark etti. Otobüs sürücüsü, hemen aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkartamayınca, demir boruyu kesti.



Ambulansa alınan çocuk parmağının sıkıştığı demir boru ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri de kesim aletleriyle birlikte acil servise girdi.



Çocuğun parmağı sürülen kayganlaştırıcı kremle borudan çıkarıldı. Çocuk yapılan kontrolün ardından taburcu edildi.

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3 yaşındaki Hüseyin'in parmağı boruya sıkıştı
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