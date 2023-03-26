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Giriş Tarihi: 27.3.2023

3 yaşındaki kızını öldürdü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
3 yaşındaki kızını öldürdü
KONYA'NIN Sarayönü ilçesine sağlı Karabıyık Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları nedeniyle daha önce de tedavi gördüğü ileri sürülen 3 çocuk annesi Sevda K., sinir krizi geçirip 3 yaşındaki kızı Sema Nur'un boğazını kestikten sonra aynı bıçakla intihar etmeye çalıştı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı anne ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevda K., tedavisinin ardından Kayseri Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi.

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3 yaşındaki kızını öldürdü
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