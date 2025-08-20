3 yıl önce ölümden döndü, bu kez kurtarılamadı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun öncülüğünde, Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, 35 farklı ülkeden 150 sporcunun katılımıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hasan Dağı Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası'nda dün yaşanan kazada, Efes Havacılık Spor Kulübü adına yarışan sporcu Cengiz Kalyoncu, havalandıktan kısa süre sonra kendisi ile telsiz irtibatı kesildi. Bunun üzerine paraşüt takımı ekipleri GPS sinyalini takip ederek Helvadere Beldesi kırsalında Kalyoncu'yu yerde ağır yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Kalyoncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildiği öğrenildi.
3 YIL ÖNCEDE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ
Cengiz Kalyoncu'nun 3 yıl öncede ölümden döndüğü ortaya çıktı. 2022 yılında yine sert iniş yaptığı sırada özellikle sırt kısmından ciddi şekilde yaralandığı, hastanede uzun süre tedavi gördüğü, 1 yıl gibi bir sürenin ardından toparlanıp, yeniden çalışmalara başladığı öğrenildi. Sportif kişiliği ile bilinen Kalyoncu, bu anlara ilişkin eşinin de olduğu video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Kalyoncu videoya, "25 Ağustos 2022 sanırım bu tarih artık her yıl kutlanacak. O gün ne kadar şanslı olduğumuzu hatırlayıp ağlayarak, teşekkür ederek, sevinerek. Bu etkinlik bizde yeni yönler açtı. Kendimizi tanıtma şeklimiz ayrı iltifatları hak ediyor. Arkanda her zaman güvende hissettim. Bunca yıl sırtını kolladım, tedavi ettim, sevdim, korudum. Bugün sırtın benim için daha da güçlendi. Bizimle çok gurur duyuyorum. Zamanın hızlı geçtiğini ve çok çalışırsan sonuçların mümkün olduğunu hatırlatması olsun bu video.