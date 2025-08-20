3 yıl önce ölümden döndü, bu kez kurtarılamadı



3 YIL ÖNCEDE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Cengiz Kalyoncu'nun 3 yıl öncede ölümden döndüğü ortaya çıktı. 2022 yılında yine sert iniş yaptığı sırada özellikle sırt kısmından ciddi şekilde yaralandığı, hastanede uzun süre tedavi gördüğü, 1 yıl gibi bir sürenin ardından toparlanıp, yeniden çalışmalara başladığı öğrenildi. Sportif kişiliği ile bilinen Kalyoncu, bu anlara ilişkin eşinin de olduğu video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Kalyoncu videoya, "25 Ağustos 2022 sanırım bu tarih artık her yıl kutlanacak. O gün ne kadar şanslı olduğumuzu hatırlayıp ağlayarak, teşekkür ederek, sevinerek. Bu etkinlik bizde yeni yönler açtı. Kendimizi tanıtma şeklimiz ayrı iltifatları hak ediyor. Arkanda her zaman güvende hissettim. Bunca yıl sırtını kolladım, tedavi ettim, sevdim, korudum. Bugün sırtın benim için daha da güçlendi. Bizimle çok gurur duyuyorum. Zamanın hızlı geçtiğini ve çok çalışırsan sonuçların mümkün olduğunu hatırlatması olsun bu video.