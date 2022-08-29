30 Ağustos bankalar açık mı, tatil mi? Yarın 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı geldi ve yurdun dört bir yanında vatandaşlar Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını kutlayacak. Böylece 30 Ağustos resmi tatil ilan edildi. Bu sebeple vatandaşlar 30 Ağustos bankalar açık mı, 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu sorusu soruluyor. Yarın bankalar açık mı sorusuna cevap ise verildi. Peki, 30 Ağustos bankalar açık mı? İşte detaylar!
30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar resmi tatil olacak. 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü bankalar hizmet vermeye devam edecek.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.
Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.
30 AĞUSTOS TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil oluyor.