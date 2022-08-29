30 Ağustos bankalar açık mı, tatil mi? Yarın 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı geldi ve yurdun dört bir yanında vatandaşlar Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını kutlayacak. Böylece 30 Ağustos resmi tatil ilan edildi. Bu sebeple vatandaşlar 30 Ağustos bankalar açık mı, 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu sorusu soruluyor. Yarın bankalar açık mı sorusuna cevap ise verildi. Peki, 30 Ağustos bankalar açık mı? İşte detaylar!