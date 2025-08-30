30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda nöbetçi noterler çalışıyor mu?

Türkiye Noterler Birliği'nin resmi sitesindeki bilgilere göre, noterlerin çalışma takvimi netleşti. Noterler, Birliğe bağlı olarak ve Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olduğu durumlarda hizmet verebiliyor. Bu nedenle 30 Ağustos'ta noterlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler hizmet verecek mi, nöbetçi noterler çalışıyor mu?