30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda nöbetçi noterler çalışıyor mu?

Türkiye Noterler Birliği'nin resmi sitesindeki bilgilere göre, noterlerin çalışma takvimi netleşti. Noterler, Birliğe bağlı olarak ve Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olduğu durumlarda hizmet verebiliyor. Bu nedenle 30 Ağustos'ta noterlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler hizmet verecek mi, nöbetçi noterler çalışıyor mu?
Türkiye Noterler Birliği'nin açıkladığı bilgilere göre, Cumartesi günü noterler kapalı olacak. Bu nedenle işlemler en erken Pazar günü saat 09.00'dan itibaren gerçekleştirilebilecek. Nöbetçi noterlikleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Nöbetçi noterlikleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ