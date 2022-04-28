Haberler Yaşam Haberleri 30 Nisan tarihine dikkat! Yılın ilk tutulması: 4 saat sürecek...
Giriş Tarihi: 28.4.2022 15:26

30 Nisan tarihine dikkat! Yılın ilk tutulması: 4 saat sürecek...

AA
30 Nisan tarihine dikkat! Yılın ilk tutulması: 4 saat sürecek...

Bu yılın ilk güneş tutulması, 30 Nisan'da evrensel saatle (UTC) 18.45'te gerçekleşecek.

Forbes'in haberine göre, parçalı güneş tutulması evrensel saatle 20.41'de yüzde 54'lük maksimum kararmaya ulaşacak.

Antarktika ve Güney Amerika'da izlenebilecek 2022'nin ilk güneş tutulması yaklaşık 4 saat sürecek.

Çoğunlukla Şili'nin batı kıyısında görülecek parçalı güneş tutulması sırasında, gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak.

Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs'ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşecek.

Bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 25 Ekim'de meydana gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren sadece İmamoğlu değilmiş: Meral Akşener ve Ali Babacan şimdi ne yapacak?
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
SON DAKİKA HABERİ: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
Son dakika | İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"
ARKADAŞINA GÖNDER
30 Nisan tarihine dikkat! Yılın ilk tutulması: 4 saat sürecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA