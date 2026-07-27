300 metrelik uçurumda facia gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Konya'dan Antalya'nın Kaş ilçesine tatil için yola çıkan aile, Manavgat ilçesinde dün saat 08.30 sıralarında kaza geçirdi. Erol Arslan (48) yönetimindeki minivan kontrolden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler kaza yerine uzun uğraşlar sonucu indi. Arazinin sap ve uçurum olması nedeniyle aşağıya güçlükle inen ekipler, sürücü Erol Arslan (48), eşi Ayla Arslan (46) ile çocukları İlayda Arslan (15),

Ebrar Arslan (12) ve diğer ailenin oğlu Metehan Uğurlu'nun (4) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hamile Hatice Uğurlu (23) ile eşi Abdurrahman Uğurlu (28) ise yaralandı. Yaralı 2 kişinin araçtan fırlaması sonucu yaralı kurtuldukları öğrenildi. Kazada yaralanan Hatice Uğurlu'nun 6 haftalık hamile olduğu, Serik'teki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildiği kaydedildi. Araç içerisinden çıkarılan cenazeler AFAD ve jandarma ekiplerinin kurduğu halat sistemi ile kara yoluna taşındı.

HATALI SOLLAMA ŞÜPHESİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak bilgi aldı. Şahin, kazanın Konya-Antalya kara yolunun 36. kilometresinde 2 aileyi taşıyan minivanın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana geldiğini söyledi. Kazada Arslan ve Uğurlu ailesinden 5 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Şahin, "Arslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin ise 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 yaralı var. Hamile anneyi Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Bilinci açık inşallah iyi haber bekliyoruz. Baba Abdurrahman Uğurlu ise helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıları takip ediyoruz. Virajlı, eğimli bir yol. Kamyonlar da var. Kazanın sebebi net değil ama aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüphe" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör