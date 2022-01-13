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Giriş Tarihi: 13.1.2022 18:07 Son Güncelleme: 13.1.2022 18:09

31 katlı plazanın 10. katından düşen şahıs hayatını kaybetti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
31 katlı plazanın 10. katından düşen şahıs hayatını kaybetti

Sarıyer Maslak’ta bulunan 31 katlı bir plazanın 10’uncu katından düşen Serhan Ertem (40) hayatını kaybetti. Polis, iki ay önce cezaevinden çıkan ve ekonomik sorunlar yaşadığı öğrenilen Ertem’in atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Maslak'ta 31 katlı plazanın 10'uncu katında pencerede birinin olduğunu gören vatandaşlar polisi aradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yetişmeden Ertem'in 10'uncu kattan atladığı iddia edildi. Polis çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Serhan Ertem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri Ertem'in düştüğü 10'uncu katta ve düştüğü yerde inceleme yaparak delil topladı. Bu sırada polis plazaya giriş ve çıkışlara izin vermedi. Polis tarafından yapılan incelemede Serhan Ertem (40)'ın dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattığı ve 3 ay önce iki ay önce cezaevinden çıkan ve ekonomik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından Serhan Ertem'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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31 katlı plazanın 10. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
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