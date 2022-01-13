31 katlı plazanın 10. katından düşen şahıs hayatını kaybetti

Maslak'ta 31 katlı plazanın 10'uncu katında pencerede birinin olduğunu gören vatandaşlar polisi aradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yetişmeden Ertem'in 10'uncu kattan atladığı iddia edildi. Polis çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Serhan Ertem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri Ertem'in düştüğü 10'uncu katta ve düştüğü yerde inceleme yaparak delil topladı. Bu sırada polis plazaya giriş ve çıkışlara izin vermedi. Polis tarafından yapılan incelemede Serhan Ertem (40)'ın dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattığı ve 3 ay önce iki ay önce cezaevinden çıkan ve ekonomik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından Serhan Ertem'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.