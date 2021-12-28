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Giriş Tarihi: 29.12.2021

32 bin 176 yeni vaka, 184 vefat

32 bin 176 yeni vaka, 184 vefat
TÜRKİYE'DE dün 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı. 184 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 23 bin 104 oldu. 19 Ekim'de 30 bin 862 olan ve düne kadar 20 bin ve üstünde seyreden vaka sayısı ilk kez 30 binin üzerine çıktı. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.58 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 129 milyon 972 bin 508 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız." ANKARA

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32 bin 176 yeni vaka, 184 vefat
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