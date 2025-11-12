335 milyonluk mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Kapalıçarşı soruşturması kapsamında yasa dışı bahis, Forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 335 milyon TL değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ve bilirkişi raporlarında, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi. Raporda, para transferlerinin takibini gizlemek için arka planda özel bir muhasebe sistemi kurduğu, suç gelirlerinin e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüm kazandırıldığı tespit edildi.Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı değerlendirildi. Daha önce aynı dosya kapsamında üç ayrı operasyon gerçekleştirildiği, son operasyonun ise suçtan elde edilen gelirlerin döviz ve yazılım firmaları üzerinden dönüştürülmesine aracılık eden şüphelilere yönelik olduğu belirtildi.