3,5 aylık Cemre Alya’nın tek umudu o ilaç! 6 ayda ilaç parası toplanırsa kurtulacak

İstanbul Sancaktepe ilçesinde oturan ve bir yıl önce evlenen Hilay Arabacı (26) ile Uğur Arabacı (25) çifti hayatının şokunu bebekleri henüz bir haftalıkken yaşadı. İsmini Cemre Alya koydukları bebeklerinden topuk kanı aldıran Arabacı çifti, Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan kan tahlilinde bebekleri Cemre Alya'nın SMA 1 Tipi olan bir kas hastalığı bulgusu bulunduğunu öğrendi. Pendik'te bir hastanede tekrar tahliller ve testler yapıldı. SMA 1 Tipi kas hastalığı bulgusu doğru çıktı. Henüz 3,5 aylık olan Cemre Alya'nın tedavi olabilmesi için yurt dışından bir ilaç alınması gerekiyor. İlacın fiyatı ise 1 milyon 817 bin dolar. Anne Hilay Hanım ev hanımı. Baba Uğur Bey ise sanayide çalışıyor Maddi durumları SMA 1 Tipi hastalığında kullanılacak ilacı almaya yetmiyor.

"HASTALIĞI ÖĞRENİNCE YIKILDIK"

Hilay Hanım 3,5 aylık bebeği bir haftalıkken hastalığı öğrendiklerinde neler hissettiğini anlatıyor: "Bu hastalığı öğrendiğimizde anne ve babası olarak yıkıldık. İlk evladım Cemre Alya. Ne lohusalık yaşayabildim ne de çocuğumu düzgün kucağıma alabildim. Hayallerle onun odasını süslemiştim. Şu an yanımızda yatırıyoruz ki gece nefes almada bir sıkıntı yaşamasın. Bizim için çok zor günler. Cemre Alya, SMA 1 Tipi kas hastalığı için lazım olan ilacı kullanamazsa Allah göstermesin ellerini, bacaklarını kullanamayabilir, karaciğerini iflas ettirebilir ve kalbini durdurabilir."

"6 AY İÇİNDE İLAÇ PARASINI TOPLANIRSA BEBEĞİMİZ KURTULACAK"

Tedavi olabilmesi için ilacın sadece yurt dışında olduğunu söyleyen Hilay Hanım, "İlacın fiyatı 1 milyon 817 bin dolar. Maddi imkânımız olmadığı için valilikten bağış toplayabilme adına izin aldık. 7 günlükken sma_cemrealya_arbc isimli Instagram sayfasını açmak zorunda kaldık. 6 ay içinde ilaç parasını toplanabilirse bebeğimiz kurtulacak. Türkiye'ye çağrımız Cemre Alya'nın yürüyebilmesi, koşabilmesi... Cemre Alya'nın babasının hayali bebeği büyüdüğünde ellinden tutup ekmek almaya götürmek istiyor. Ben mutfaktayken gelsin 'Anne kek mi yaptın?' desin? Bunun için de bebeğimizin bu hastalığı yenmesi için tüm Türkiye'den bağış bekliyoruz. 6 ay içinde 1 milyon 817 bin doları toplanması lazım. Eğer bağışlarla bu miktarı toplayabilirsek Cemre Alya kas hastalığına yakalanmayacak ve yürüyemez olmayacak." dedi.