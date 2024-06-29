36 bin kişiye ‘hayal’ sattılar

Yalova'da, otellerinde, devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi özel eğitim alan kişilerle ikna edip sözleşme imzalatarak 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda tutuklananların sayısı 14'e yükseldi. Soruşturma kapsamında, mağdur olan her bir kişinin 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabileceği hesaplanırken, suç örgütünden ayrılarak bir başka suç örgütü kuran kişilerin de kimlik ve telefon bilgilerini alarak vatandaşları arayıp, 'Sizi dolandırdılar. Biz mağduriyetinizi gidereceğiz" diyerek dolandıkları ortaya çıktı. Mağdurların şikayeti üzerine, Yalova Adliyesi'nde ilk kez Tüketici Mahkemesi açıldığı, bu mahkemenin yetersiz kalması sonucu mahkeme sayısının artırılması talep edildi. DHA