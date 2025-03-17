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Giriş Tarihi: 17.3.2025 14:45 Son Güncelleme: 17.3.2025 14:48

36 yaşındaki mühendis evinde ölü bulundu

Amasya Ellibeşevler Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Ali Gergin, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

SERKAN ATICI
36 yaşındaki mühendis evinde ölü bulundu

Amasya'da Ziraat Mühendisi olarak görev yapan 36 yaşındaki Ali Gergin'den uzun süredir haber alınamaması üzerine ekipler harekete geçti. Aslen Kayserili olan Ali Gergin'in Ellibeşevler Mahallesinde yalnız yaşadığı eve giren ekipler, Gergin'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan incelemede şahsın intihar ettiği ortaya çıktı. 36 yaşındaki Ali Gergin'in intihar etmeden önce aracını bağışladığı öğrenildi. 36 yaşındaki genç mühendisin hayatını kaybettiği öğrenerek evine gelen iş arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

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36 yaşındaki mühendis evinde ölü bulundu
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