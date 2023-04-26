37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin kapanış konseri CSO’da! Etkileyici konserle festival tamamlanacak

Yerli ve yabancı kurumların katkılarıyla düzenlediği, Sabancı Vakfı ve Kavaklıdere Şirketler Grubu'nun onur üyesi olduğu festivalin kapanış konserinin bu seneki konukları, direktörlüğünü İrlandalı kemancı Darragh Morgan'ın yaptığı ilk konserlerini 1981'de veren ve kısa sürede Avrupa Birliği'nin müzik elçisi olarak dünya çapında bir ün kazanan Avrupa Birliği Oda Orkestrası olacak.