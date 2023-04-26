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Giriş Tarihi: 26.4.2023 13:22 Son Güncelleme: 26.4.2023 13:23

37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin kapanış konseri CSO’da! Etkileyici konserle festival tamamlanacak

Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile düzenlediği 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali 27 Nisan Perşembe akşamı, CSO Ada Ankara Ana Salon’da, geleneklerine uygun bir şekilde her yıl olduğu gibi bir orkestra konseri ile kapanışını yapıyor.

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin kapanış konseri CSO’da! Etkileyici konserle festival tamamlanacak

Yerli ve yabancı kurumların katkılarıyla düzenlediği, Sabancı Vakfı ve Kavaklıdere Şirketler Grubu'nun onur üyesi olduğu festivalin kapanış konserinin bu seneki konukları, direktörlüğünü İrlandalı kemancı Darragh Morgan'ın yaptığı ilk konserlerini 1981'de veren ve kısa sürede Avrupa Birliği'nin müzik elçisi olarak dünya çapında bir ün kazanan Avrupa Birliği Oda Orkestrası olacak.

SANATSEVERLER MÜZİĞE DOYACAK

Konserin solistiğini 9 yaşında Çukurova Devlet Konservatuvarı'nda keman sınıfına başlayan ülkemizin yetiştirdiği başarılı keman sanatçısı Hande Küden yapacak. Dünyada birçok yarışmada ödül alan sanatçı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye-Ermenistan Gençlik Orkestrası gibi topluluklar ile solist olarak çaldı.

Berlin Filarmoni Orkestrası sanatçısı birinci keman grubu asil üyeliğine orkestra müzisyenlerinin oylarıyla seçilen Hande Küden EU Chamber Orchestrası eşliğinde W. Mozart'ın 5 numaralı keman konçertosunu seslendirecek.

Vakfı ve festivali bugünlere taşıyan ve 28 yıllık başkanlığını yapan Mehmet Başman anısına gerçekleşecek konserde EU Chamber Orchestra Haydn, Holst ve Erberk Eryılmaz'ın "Bolulu Ama Rasim" eserleri yorumlanacak.

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37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin kapanış konseri CSO’da! Etkileyici konserle festival tamamlanacak
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