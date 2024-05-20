38 kişiye mezar olmuştu: Dündar Apartmanı’nın 2 müteahhidine 13’er yıl hapis!

Sanıklar İlhami Dündar ve Sercan Erbey, sağlık sorunlarının olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını ve tahliyeleri yönünde karar verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, Dündar ve Erbey hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya'nın ise beraatine karar verildi...